The Last of Us: Geleaktes Video der HBO-Serie zeigt Joel und Ellie zusammen mit Tess

Ein geleaktes Video der kommenden HBO-Serie zur Videospielvorlage The Last of Us zeigt Joel und Ellie zusammen mit Tess.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir über ein neues Bild vom Set der Serie zur Videospielvorlage The Last of Us, das den Schauspieler Pedro Pascal als Joel zeigt. heute haben wir neues Leak-Material für euch.

Und zwar wurde auf dem Twitter-Kanal von “The Last of Us Updates” ein Video veröffentlicht, das Joel und Ellie zusammen mit Tess zeigt. Falls ihr es vrgessen habt: Die Schmugglerin Tess ist eine Überlebende der Seuche und eine gute Freundin von Joel.

Das Material stammt anscheinend von einem Fan, der die Dreharbeiten beobachtet. Laut verschiedenen Berichten erlaubt das Produktionsteam den Fans, verschiedene Teile des Drehprozesses zu sehen und zu filmen. Ziemlich ccool, oder?

Das Material ist zwar nicht wirklich aussagekräftig, aber Fans werden sich sicher trotzdem darüber freuen. hier der Tweet mit dem Video:

Einen Release-Termin für die Serie gibt es leider noch nicht, aber vermutlich wird sie irgendwann 2022 veröfffentlicht.

Das denken wir:

Die Erwartungen an diese Serie sind sehr hoch. Hoffen wir mal, dass wir nicht enttäuscht werden. Wir sind da aber ziemlich zuversichtlich.

Quelle: comicbook.com