The Last of Us: Neue Bilder vom Set zeigen postapokalyptische Stadt

Jemand hat Bilder im Netz veröffentlicht, die das Set der kommenden HBO-Serie The Last of Us zeigen.

Vor einigen Tagen berichteten wir darüber, dass Neil Druckmann, Creative Director von The Last of Us und Mitbegründer von Naughty Dog, auf Twitter ein neues Bild aus der Serie zum Spiel The Last of Us veröffentlicht hat. Heute haben wir weitere Bilder für euch.

Und zwar kam der Reddit-Nutrzer “Sith_Reaper28” am Set der Serie vorbei. Er machte ein paar Bilder, die er in einem Post veröffentlicht hat, in dem es heißt: “War heute am Set in Edmonton und das surreale Gefühl dort war unglaublich. Ich habe zuerst nicht einmal bemerkt, dass sie das Nummernschild von Alberta auf Massachusetts-Kennzeichen geändert haben, erstaunliche kleine Details.”

Hier die Bilder vom Set:

Und was sagt ihr? Sieht ziemlich cool aus, oder?

Ein Release-Termin wurde bisher noch nicht genannt, aber es ist wahrscheinlich, dass sie 2022 an den Start geht.

Das denken wir:

Wir sind schons sehr gespannt, was die Serie zu bieten hat. Die bisher veröffentlichten Bilder machen auf jeden Fall Lust auf mehr.

Quelle: comicbook.com