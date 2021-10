The Last of Us: Neues Bild vom Set der Serie zeigt Pedro Pascal als Joel

Kürzlich ist ein weiteres Bild vom Set der kommenden HBO-Serie zur Videospielvorlage The Last of Us aufgetaucht.

Die Dreharbeiten der HBO-Serie zum Videospiel The Last of Us befinden sich in vollem Gange und darum dürfen wir uns in diesen Tagen immer wieder über neue Bilder freuen. So veröffentlichte beispielsweise Neil Druckmann, Creative Director von The Last of Us und Mitbegründer von Naughty Dog, im September ein ziemlich cooles Bild aus der Serie.

Vor einigen Tagen machte dann jemand Schnappschüsse vom Set, die eine postapokalyptische Stadt zeigen. Nun wurde ein weiteres Bild veröffentlicht, auf dem wir Schauspieler Pedro Pascal als Joel zu sehen bekommen.

Wirklich aussagekräftig ist das Bild zwar nicht, aber Fans werden sich sicher trotzdem darüber freuen. Hier der Tweet mit dem Bild:

Einen Release-Termin für die Serie gibt es noch nicht, aber vermutlich wird sie irgendwann 2022 an den Start geht. Wenn es weitere Neuigkeiten dazu gibt, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir freuen uns schon auf den ersten Trailer. Wir hoffen, dass die hohen Erwartungen erfüllt werden können.

