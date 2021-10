Toy Soldiers HD wurde verschoben

in

Accelerate Games hat verkündet, dass das Spiel Toy Soldiers HD verschoben wurde.

Falls ihr euch schon auf den Release von Toy Soldiers HD im September gefreut habt, muss ich leider enttäuschen. Das Spiel wurde nämlich verschoben. Der neue Release-Termin lautet 21. Oktober 2021.

Das Spiel erscheint für PC, für Xbox One (spielbar auch auf Xbox Series X|S) und für PlayStation 4 (spielbar auf PS5) und Nintendo Switch. Der Grund für die Verschiebung: Es gab Probleme mit dem Leaderboard.

Dazu heißt es: “Das neue Datum basiert auf einem Problem mit der Ansicht des Leaderboards und einigen anderen kleineren Fixes, welche die Entwickler noch einmal angehen wollen. Statt die unterschiedlichen Versionen an verschiedenen Daten zu veröffentlichen, strebt das Team einen gleichzeitigen Launch auf allen Plattformen an. Das Leaderboard wird gerade repariert und sie sind sich sicher, dass am 21. Oktober alle Versionen erscheinen können.”

Die Neuauflage des Spiels beinhaltet besseres Single- und Multiplayer-Gameplay, komplett neue Inhalte, aufgewertete HD-Grafik, verbesserte Kamera und Ton und alle zuvor erschienenen DLCs.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Gut, dass sich der Release nicht zu lange nach hinten verschiebt.