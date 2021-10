Uncharted: Fans flippen wegen der Spider-Man-Pose von Tom Holland im neuen Trailer aus

in

Im neuen Trailer zum kommenden Uncharted-Film posiert Tom Holland wie Spider-Man und darum flippen Fans ziemlich aus.

Habt ihr den ersten Trailer zum Uncharted-Film schon gesehen? Wenn nicht, dann solltet ihr das unbedingt nachholen. Ihr findet ihn etwas weiter unten auf der Seite. Aber zuvor möchte ich euch einige Fan-Reaktionen auf eine bestimmte Szene im Trailer nicht vorenthalten.

Und zwar posiert Schauspieler Tom Holland (“Spider-Man: No Way Home”) in der Szene im Frachtflugzeug wie Spider-Man und das macht es für viele Fans noch schwerer, Tom Holland als Nathan Drake und nicht als Peter parker zu sehen.

Nachfolgend findet ihr einige Reaktionen aus dem Netz auf die besagte Szene:

Hier könnt ihr euch den Trailer noch einmal ansehen:

Der Film startet am 10. Februar 2022 in die Kinos.

Das denken wir:

Wir freuen uns schon sehr auf den Kinostart. Hoffentlich kann der Film die hohen Erwartungen erfüllen. Wir sind da aber ganz zuversichtlich.

Quelle: comicbook.com