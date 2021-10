Undying : Der Early Access des Zombie-Survival-Spiels beginnt nächste Woche

in

Der Publisher Skystone Games und der Entwickler Vanimals haben angekündigt, dass der Eraly Access des Spiels Undying nächste Woche startet.

Mal wieder Lust auf ein Zombie-Survival-Spiel? Dann solltet ihr einen Blick auf Undying werfen. In diesem Titel schlüpft ihr in die virtuelle Haut von Anlings, die von einem Zombie gebissen wurde. In ihrer Rolle kämpft ihr nicht nur für euer eigenes Überleben, sondern auch für das ihres kleinen Sohnes Cody.

Dazu heißt es: “In diesem emotionalen Survival-Spiel übernimmst du die Kontrolle über Anling, deren Ziel es ist, dafür zu sorgen, dass ihr Sohn Cody in Sicherheit ist und weiterleben kann, nachdem sie sich verwandelt hat. Begrenzte Ressourcen müssen verwaltet werden, um Anlings Infektion zu verlangsamen und gleichzeitig sicherzustellen, dass sowohl Anling als auch Cody nicht vor Hunger oder Durst sterben.

Anling muss ihrem Sohn überlebenswichtige Fertigkeiten wie Kochen, Handwerken und Kämpfen beibringen, bevor ihre eigenen Fertigkeiten schwächer werden. Es ist allerdings durchaus möglich, dass sie in bestimmten Situationen beginnt, sich auf ihn zu verlassen. Um diese lange Reise zu überleben, ist eine perfekte Balance zwischen der Suche nach Ressourcen und dem Ausbau von Codys Fertigkeiten nötig.”

Hört sich gut an, oder? Sieht auch so aus. Hier der Trailer zum Spiel:

Die Early-Access-Phase beginnt am 19. Oktober via Steam.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Das Spiel sieht interessant aus und die Story klingt spannend. Wer auf Zombie-Survival-Spiele steht, der sollte sich diesen Titel unbedingt vormerken.

