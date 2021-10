“Venom: Let There Be Carnage”: Wir verlosen zum Kinostart einen Motorradhelm im Wert von 600 Euro

Wir verlosen zum Kinostart von “Venom: Let There Be Carnage” zusammen mit Sony und HJC Helmets einen Motorradhelm im Wert von 600 Euro und eine Blu-ray des Films “Venom”. Teilnehmen könnt ihr über unser Gewinnspiel-Tool weiter unten auf der Seite.

Heute läuft der Film “Venom: Let There Be Carnage” in den deutschen Kinos an und zur Feier des Tages verlosen wir einen ziemlich genialen Motorradhelm im Design des Films. Bei diesem Helm von HJC Helmets handelt es sich um den Premium-Sporthelm RPHA 11, der ursprünglich für die Rennstrecke gebaut wurde.

Neben einer aerodynamischen Schalenstruktur bietet er eine vergrößerte Augenöffnung für eine bessere Sicht, sowie ein Belüftungssystem für den Luftstrom und ein Notauslösesystem für die Wangenpolster, um den Helm in einer Notsituation sicher und schnell abnehmen zu können.

Das Highlight ist aber ganz klar das Venom-Design. Hier ein paar Bilder des Helms:

Der UVP dieses Helms liegt bei 599,90 EUR. Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite.

Neben dem Helm gibt es auch noch eine Blu-Ray des Films “Venom” zu gewinnen.

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

Folgt uns über das nachfolgende Gewinnspiel-Tool auf Facebook, Instagram oder Twitter, tragt euren Namen und Mail-Adresse ein und schon seid ihr dabei. Wenn ihr das Gewinnspiel teilt, den Tweet retweetet oder kommentiert, steigert ihr eure Gewinnchance.

Das Gewinnspiel endet am Sonntag, den 24. Oktober 2021, um 19:00 Uhr. Der Gewinner / die Gewinnerin wird per Zufallsgenerator gezogen und von uns per Mail benachrichtigt. Die passende Größe darf sich der oder die Glückliche natürlich aussuchen.

In “Venom: Let There Be Carnage” möchte der berüchtigte Serienmörder Cletus Kasady (Woody Harrelson) seine Geschichte nicht mit der Polizei, sondern nur mit dem Journalisten Eddie Brock (Tom Hardy) teilen, der sein Leben und seinen Körper mit einem außerirdischen Symbionten namens Venom teilt, der Gehirne fressen muss, um überleben zu können.

Und es kommt, wie es kommen muss: Beim letzten Besuch von Eddie Brock infiziert sich Cletus Kasady mit dem Parasiten aus dem All. Dadurch wird Carnage geboren und das Chaos nimmt seinen Lauf.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Film ansehen:

Das denken wir:

Dieser Helm ist ein absoluter Hingucker, der nicht nur Fans des Films gefallen dürfte. Wer auf der Straße auffallen möchte, der liegt damit auf jeden Fall genau richtig.

