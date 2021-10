Wenn euch Dragon’s Dogma gefallen hat, dann solltet ihr mal einen Blick auf Arise of Awakener werfen

Gamera Game hat kürzlich das Action-Adventure Arise of Awakener angekünddigt.

Falls euch das Spiel Dragon’s Dogma gefallen hat, dann habe ich heute einen interessanten Titel für euch. Die Rede ist von Arise of Awakener. Dieser Titel erinnert an vielen Stellen stark an das Action-Rollenspiel von Capcom.

Dazu heißt es: “Arise of Awakener ist ein Einzelspieler-Action-Rollenspiel mit offener Karte, das in einer Fantasy-Welt spielt, die auf dem mittelalterlichen Europa basiert. In dieser Welt reiten die Spieler auf Drachen, kommandieren Luftschiffe und nehmen an packenden Kampfbegegnungen gegen eine Sammlung fantastischer Kreaturen teil, während sie die Rolle eines Abenteurers übernehmen und einen Weg der Rache und Erlösung beschreiten. Alles mit dem Ziel, der ‘Erwachte’ zu werden.”

Mit der Anküdnigung wurde auch gleich ein Trailer veröffentlicht, der erste Szenen aus dem Spiel zeigt, die meiner Meinung nach einen sehr guten Eindruck machen.

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer zum Spiel ansehen:

Das denken wir:

Der erste Trailer macht Lust auf mehr. Wer auf Action-Adventures steht, der sollte diesen Titel auf jeden Fall im Auge behalten.

Quelle: dsogaming.com