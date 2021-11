Activision entfernt Koran aus Call of Duty: Vanguard und entschuldigt sich

Nachdem sich Spieler wegen respektloser Verwendung des Korans in Call of Duty: Vanguard beschwert hatten, wurde der Inhalt entfernt und eine Entschuldigung veröffentlicht.

Vor wenigen Tagen ist Spielern aufgefallen, dass in Call of Duty: Vanguard auf der neuen Zombies-Karte “Der Anfang” Seiten des Korans auf dem Boden verstreut liegen. Das sorgte für Kritik bei der der muslimischen Gemeinschaft.

So schreibt der Twitter-Nutzer “Rami Ismail”: “Könnten wir – bitte – einfach keinen Text aus dem Koran auf den Boden legen oder auf Orte, an denen Menschen darauf laufen können. Selbst wenn du denkst, dass Religion Unsinn ist, gibt es keinen Grund, der Kultur und dem Glauben von zwei Milliarden Menschen gegenüber respektlos zu sein für ein Wegwerf-Asset in einem Videospiel”.

Hier der entsprechende Tweet mit Screenshots, auf denen die Seiten des Korans im Spiel zu sehen sind:

Activision hat auf den Hinweis von Dexerto reagiert, die das Problem ursprünglich gemeldet hatten. Mittlerweile wurde der Inhalt aus dem Spiel entfernt und eine Entschuldigung veröffentlicht. “Call of Duty ist für alle gemacht”, heißt es in der Erklärung des Publishers. “Es gab letzte Woche irrtümlicherweise unsensible Inhalte für die muslimische Gemeinschaft, die seitdem aus dem Spiel entfernt wurden. Sie hätten niemals so erscheinen dürfen, wie sie es im Spiel getan haben. Wir entschuldigen uns zutiefst. Wir unternehmen umgehend interne Schritte, um die Situation anzugehen solche Vorkommnisse in Zukunft zu verhindern.”

Die offizielle Entschuldigung wurde auch auf Twitter veröffentlicht, jedoch nur auf dem Twitter-Account von “Call of Duty Middle East” und nicht vom Haupt-Twitter-Account von Call of Duty.

