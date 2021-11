Apex Legends und das Label Market geben Zusammenarbeit bekannt

in

EA und Respawn Entertainment haben verkündet, für Apex Legends mit dem Streetwear Label Market zusammenzuarbeiten.

Fans von Apex Legends, die sich für Mode interessieren, dürfen sich freuen, denn Respawn arbeitet nun mit dem in Los Angeles ansässigen Label Market zusammen, um exklusive In-Game Skins sowie auf Apex Legends basierende Outfits für Spieler:innen zu gestalten.

Dazu heißt es: “Bis zum 23. November sind im Apex Store die Skins ‘Im Ring’ (Wraith), ‘Nachtschwärmer’ (Mirage), ‘Sonnenuntergangsdesperado’ (Bloodhound) und ‘Mikrofoncheck’ (Lifeline) für jeweils 1.800 Apex-Münzen oder über zeitlich befristete Angebots-Bundles erhältlich. Ohne Merchandise-Artikel wäre diese Zusammenarbeit jedoch nicht vollständig – Fans von Apex Legends können ihrer Begeisterung für das Spiel mit exklusiven, kurzzeitig verfügbaren Produkten aus dem Market Store Ausdruck verleihen. Durch die Kombination farbenfroher Shirts mit sofort erkennbaren Aufdrucken versorgt Market die Fans mit ausdrucksstarken Outfits.”

Hier seht ihr die In-Game Skins in Aktion:

Übrigens: Kürzlich wurde mit Apex Legends: Entkommen das nächste große Update für den Helden-Shooter veröffentlicht und damit unter anderem Sturmpunkt, die vierte und bisher größte Karte des Spiels, das tödliche Simulakrum Ash als Legende, die beliebte C.A.R.-MP aus Titanfall eingeführt.

Weitere Infos zu dieser Kollaboration findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Die Macher von Apex Legends geben sich viel Mühe, ihre Marke immer bekannter zu machen und bisher gelingt ihnen das sehr gut. Wir sind schon gespannt, was uns in den kommenden Monaten noch so alles im Spiel erwartet.