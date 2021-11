Arcane: League of Legends – Staffel 2 der Netflix-Serie bestätigt

in

Kürzlich wurde die 2. Staffel der Netflix-Serie Arcane: League of Legends bestätigt.

Falls euch die Netflix-Series Arcane: League of Legends gefallen hat, dann dürft ihr euch freuen: Es wird eine 2 Staffel geben. Das wurde kürzlich offiziell bestätigt.

In einem Tweet auf dem offiziellen Twitter-Kanal heißt es dazu: “Macht euch bereit, Freunde. Staffel 2 von Arcane befinddet sich jetzt in Produktion.” Hier der tweet:

Einen Release-Termin gibt es leider noch nicht, aber zumindest gibt Nicolo Laurent, der CEO von Riot Games, einen sehr vagen Hinweis auf den Release-Zeitraum. Auf Twitter schreibt er: “Also ja, wir arbeiten an Arcane Staffel 2. Die gute Nachricht: Ihr müsst nicht 6 Jahre warten (die Zeit, die wir für die Erstellung von Staffel 1 gebraucht haben) Die schlechte Nachricht: Sie erscheint nicht im Jahr 2022”.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Ihr habt die erste Staffel verpasst. Über diesen Link gelangt ihr zur Seite der Serie bei netflix.

Noch mehr News, Infos und Videos zu League of Legends haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Darüber werden sich Fans von League of Legends sicher freuen. Wir sind schon gespannt, was uns in der 2. Staffel erwartet.