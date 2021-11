Befindet sich in der neuen GTA-Trilogie etwa ein Hinweis auf GTA 6?

in

Jemand hat in der kürzlich veröffentlichten GTA-Trilogie womöglich einen Hinweis auf GTA 6 entdeckt.

Vermutlich habt ihr ja bereits mitbekommen, dass der Start der Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition alles andere als glatt abgelaufen ist un der Verkauf mittlerweile sogar ausgesetzt wurde. Darum soll es hier aber nicht gehen. Ich wollte euch nur darüber informieren, dass ein Spieler glaubt, er hätte in der Remaster-Trilogie einen Hinweis auf GTA 6 entdeckt.

Und zwar ist jemandemm aufgefallen, dass Rockstar Games eine der Werbetafeln in GTA 3 verändert hat. In der Originalversion des Spiels hat es eine Werbetafel des Francis International Airports gegeben, auf der “Bis bald” und “Miami” stand. Die Macher haben damit GTA Vice City angedeutet, das nächste Spiel der Serie nach GTA 3.

Die besagte Werbetafel gibt es zwar noch immer, aber anstatt Miami ist nun ein Strand von Los Santos zu sehen. Nun könnte das ein Hinweis auf die “erweiterte und verbesserte” Version von GTA 5 sein, die nächstes Jahr für PS5- und Xbox-Serie X|S veröffentlicht wird, aber einige Fans denken, dass hier GTA 6 angedeutet wird, weil das Flugzeug von Los Santos wegfliegt.

Hier der entsprechende Reddit-Post mit einem Screenshot:

Was denkt ihr? Handelt es sich hier um einen Hinweis auf GTA 6? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Das denken wir:

Langsam aber sicher sollte Rockstar Games mal die ersten Infos zu GTA 6 herausrücken. Fans müssen schon viel zu lange darauf warten.

