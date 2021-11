BioShock 4 wird anscheinend BioShock Isolation heißen

in

Laut eines neuen Gerüchts wird BioShock 4 anscheinend BioShock Isolation heißen.

Kürzlich sind neue Gerüchte zum nächsten BioShock im Netz aufgetaucht. So soll das Spiel BioShock Isolation heißen, auf Basis der Unreal Engine 5 entstehen und im 1. Quartal 2022 angekündigt werden.

Laut des Leaks sind ehemalige Veteranen von Irrational Games und Entwickler von Spielen wie Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3 und Deus Ex: Mankind Divided verantwortlich.

Hier der Tweet zum Leak von “Oops Leaks”:

In einem zweiten Tweet des Kanals bekommen wir eine Seite des Spiele-Pitchs zu sehen, in dem gezeigt wird, dass es zwei Städte geben wird, zwischen denen sich eine Grenzzone befindet. Eine dieser Städte wird unterirdisch sein.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir sind schon äußerst gespannt, was uns im nächsten BioShock erwartet. Hoffentlich müssen wir nicht mehr zu lange darauf warten.

