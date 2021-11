Blood of Heroes: Im neuen Gameplay-Trailer wird der Krieger Krumagal vorgestellt

Kürzlich wurde ein neuer Trailer zum Spiel Blood of Heroes veröffentlicht, der den Krieger Krumagal vorstellt.

Mit Krumagal wurde ein neuer Krieger für das Free-to-Play-Melee-PvP-Spiel Blood of Heroes vorgestellt. Krumagal findet mit dem Days of the Hunt-Event seinen Weg in die Multiplayer-Arena.

Dazu heißt es: “Krumagal verfügt über mächtige magische Fähigkeiten, ist aber mit der Klinge ebenfalls tödlich und wird in der Welt von Blood of Heroes blutige Spuren hinterlassen. Er kann seine Verbündeten unterstützen, indem er die Angriffe seiner Feinde im Keim erstickt. Dank seiner Beweglichkeit kann er sich zudem schnell aus gefährlichen Situationen befreien.”

Dmitry Voronov, Project Director von Blood of Heroes geht näher auf Krumagals Erscheinen im Spiel ein: “Unser neuer Held Krumagal repräsentiert die bösartige Seite unseres Spieles und hebt sie auf ein ganz neues Level. Er ist ein brutaler Zauberer und erbarmungsloser Schlächter und hinterlässt Spuren der Verwüstung. Lasst euch nicht von seinem Äußeren täuschen: Er hat zwar keine Augen, aber er ist nicht blind. Manche Spieler erinnern sich sicher an ihn aus früheren Zeiten – lange nicht gesehen!”

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen:

Übrigens läuft gerade die Open Beta an der ihr über diesen Link teilnehmen könntl.

Das denken wir:

Die neuen Spielszenen sehen wirklich nicht übel aus. Am besten probiert ihr die Beta einfach mal aus.