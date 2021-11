Das Psycho-Horrorspiel Martha Is Dead erscheint im Februar 2022

Der Publisher Wired Productions und der Entwickler LKA haben den Release-Termin des Spiels Martha Is Dead verraten.

In den vergangenen Wochen war es ziemlich ruhig um den Titel Martha Is Dead, aber nun gibt es Neuigkeiten. Und zwar wurde der Release-Termin verkündet. So soll das Psycho-Horrorspiel am 24. Februar 2022 erscheinen.

Im selben Zug wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der die düstere Stimmung des Spiels gut vermittelt. Den Trailer findet ihr unter diesen Zeilen.

Darum geht es: “Martha ist tot. Und ihre Zwillingsschwester Giulia, die junge Tochter eines deutschen Soldaten, muss allein mit dem akuten Trauma des Verlusts und den Folgen dieses Mordes fertig werden. Die Jagd nach der Wahrheit wird von mysteriöser Folklore und dem extremen Horror des Krieges, der immer näher rückt, überschattet.”

Hier der neue Trailer:

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Hier dürfen wir uns auf einen spannenden Titel freuen, den Fans von Horrorspielen auf jeden Fall im Blick behalten sollten.