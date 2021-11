Das Zombie-Rogue-lite-Action-Adventure The Last Stand: Aftermath ist jetzt erhältlich

Der Publisher Armor Games Studios und der Entwickler Con Artist Games haben angekündigt, dass das Spiel The Last Stand: Aftermath ab sofort für PC und Konsolen erhöltlich ist.

Kürzlich wurde dasd Zombie-Rogue-lite-Action-Adventure The Last Stand: Aftermath für PC, PlayStation 4, PlayStation 5m Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Hier erwartet euch ein Einzelspieler-Action-Adventure-Rogue-Lite, in dem ihr in einer Welt voller Zombies überleben müsst.

Dazu heißt es: “Nachdem dich das Zombievirus infiziert hat, erkundest du die Postapokalypse und suchst nach Hoffnung für deine Mitüberlebenden. Noch ist es nicht zu spät. Gib nicht auf.”

Mit dem Release des Spiels wurde auch ein Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wer Rogue-lites mag und auf das Zombie-Setting steht, der kann mit diesem Titel nicht viel falsch machen.