Demnächst gibt es im Epic Games Store theHunter: Call of the Wild kostenlos

In dieser Woche bietet Epic Games das Spiel theHunter: Call of the Wild und Gems für Antstream kostenlos an.

Ab dem 25. November könnt ihr euch im Epic Games Store das Jagdspiel theHunter: Call of the Wild und Gems für Antstream kostenlos holen. Das Angebot gilt dann bis zum 2. Dezember.

theHunter: Call of the Wild

“Nie zuvor hast du ein Jagdspiel wie theHunter: Call of the Wild erlebt. Stürz dich in eine atmosphärische offene Welt, voller überbordendem Leben: von den majestätischen, lebensechten Tieren bis hin zum rauschenden Blätterwald, in dem du deine Beute verfolgst. Du kannst alleine jagen oder mit Freunden eine Jagdgesellschaft gründen. Aber denke daran: Du bist nicht einfach Besucher in dieser Welt, du bist ein lebender, atmender Teil von ihr. Und wenn du endlich das Geweih deines ersten Rothirschs durch das Geäst siehst – das Gefühl ist unbeschreiblich.”

Zur Produktseite im Epic Games Store

Antstream – Epic Welcome Pack

“Hole dir kostenlos 1.090 Gems, die du in Spielen verwenden kannst! Mit dieser Spielwährung kannst du Spiele, Herausforderungen und zeitlich begrenzte Turniere spielen! Du kannst Gems auch dazu verwenden, schwierigere Herausforderungen freizuschalten und rundenbasierte PvP-Spiele gegen deine Freunde und andere Spieler zu spielen!”

Zur Produktseite im Epic Games Store

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Epic Games” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das Spiel theHunter: Call of the Wild kommt bei der Community gut an. Wer auf Jagdspiele steht, der wird hier sicher gut unterhalten. Retro-Fans sollten sich hingegen die Gems für Antstream holen.