Demnächst könnt ihr euch 3 Spiele kostenlos im Epic Games Store holen

In wenigen Tagen könnt ihr euch drei kostenlose Spiele im Epic Games Store herunterladen.

Auch in der nächten Woche gibt es wieder kostenlose Spiele im Epic Games Store. Ab dem 18. November könnt ihr euch sogar ganze drei Spiele umsonst herunterladen. Ihr dürft euch auf Guild of Dungeoneering, Kid A Mnesia: Exhibition und Never Alone freuen. Das Angebot gilt dann bis zum 25. November. Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Infos zu den jeweiligen Spielen.

Guild of Dungeoneering

“Guild of Dungeoneering ist ein rundenbasierter Dungeon-Crawler-Card-Battler mit einer Besonderheit: Anstatt den Helden zu steuern, steuerst du den Dungeon um ihn. Mit den Karten aus deinen Gilden-Decks legst du Räume, Monster, Fallen und natürlich Beute aus! Währenddessen entscheidet dein Held selbst, wohin er geht und wogegen er kämpft. Aber wird er stark genug sein, um auch in den tiefsten Dungeons zu bestehen? Zwischen den Erkundungstouren in Dungeons verwaltest du deine Gilde, baust neue Räume, um neue Abenteurerklassen anzuziehen, und erweiterst dein Kartendeck mit mächtigeren Gegenständen.”

Kid A Mnesia: Exhibition

“Ein digital-analoges Universum, das auf dem Kopf steht. Erstellt aus Originalkunstwerken und -aufnahmen zur Feier des 21. Jubiläums von Radioheads Kid A and Amnesiac.”

Never Alone

“Never Alone ist ein stimmungsvoller Rätsel-Plattformer, der zusammen mit den Iñupiat, indigenen Ureinwohnern Alaskas, entwickelt wurde. Er beruht auf einer traditionellen, seit Generationen überlieferten Geschichte.

Steuere beide Charaktere im Einzelspielermodus oder spiele im Koop mit einem Freund. Durchquere die frostige Tundra, springe über tückische Eisschollen, schwimme durch Unterwasserhöhlen und stelle dich bekannten und fremdartigen Feinden.”

