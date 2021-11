Der realistische Top-Down-Shooter Thunder Tier One erscheint im Dezember

Krafton hat angekündigt, dass das Spiel Thunder Tier One im Dezember veröffentlicht wird.

Meines Erachtens gibt es ja viel zu wenige Top-Down-Shooter. Insofern freut es micht, dass mit Thunder Tier One demnächst wieder ein vielversprechender Titel dieses Genres veröffentlicht wird.

Der realistische Top-Down-Shooter Thunder Tier One erscheint am 7. Dezember. In diesem Spiel schließt ihr euch einer Elite-Spezialeinheit an, die damit beauftragt wurde, einer gefährlichen Terroristenorganisation das Handwerk zu legen, die das fiktionale osteuropäische Land Salobia ins Chaos gestürzt hat.

Dazu heißt es: “Thunder Tier One spielt in den 90er-Jahren kurz nach dem Fall der USSR. Es ist ein realistischer Shooter in der Top-Down-Perspektive, bei dem du dich einer Elite-Spezialeinheit anschließt, die damit beauftragt wurde, einer Terroristenorganisation das Handwerk zu legen. Kämpfe entweder mit 4 Spielern im Koop oder allein mit KI-Teamkollegen. Spieler müssen ihre Ausrüstung sorgfältig auswählen und ihre taktischen Fähigkeiten einsetzen, um jede Operation erfolgreich abschließen zu können.”

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer zum Spiel ansehen:

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Action” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen sehen sehr gut aus. Wer auf taktische Shooter steht, der sollte sich diesen Titel auf jeden Fall vormerken.

Quelle: dsogaming.com