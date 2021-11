Dying Light 2: Seht euch hier den neuen Gameplay-Teaser an

Das Studio Techland hat einen neuen Gameplay-Teaser zum kommenden Spiel Dying Light 2 veröffentlicht.

Falls ihr nicht genug von Dying Light 2 bekommen könnt, dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Der Entwickler Techland hat einen Gameplay-Teaser veröffentlicht, in dem auf den 2. Dezember verwiesen wird.

An diesem Tag geht nämlich die fünfte Episode von “Dying 2 Know“ an den Start, die ihr euch auf dem Twitch-Kanal von Techland ansehen könnt. Gezeigt werden unter anderem 15 Minuten aus dem Spiel. Wer also wissen möchte, was Dying Light 2 so zu bieten hat, der sollte sich die Show nicht entgehen lassen.

Übrigens: Moderiert wird die neue Ausgabe von “Dying 2 Know” von Jonah Scott, der die Hauptfigur Aiden Caldwell spricht. Hier könnt ihr euch den Teaser ansehen:

Dying Light 2 Stay Human erscheint am 4. Februar 2022.

Das denken wir:

Wir freuen uns schon auf die neuen Spielszenen. Das bisher veröffentlichte Material aus dem Spiel macht auf jeden Fall schon mal einen guten Eindruck.