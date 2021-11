Dying Light 2 Stay Human: Der Soundtrack erscheint auf Vinyl

in

Das Studio Techland hat angekündigt, dass der Soundtrack zu Dying Light 2 Stay Human auf Vinyl erscheint.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir über eine Mini-Doku zu Dying Light 2 Stay Human, in der wir mehr über die Musik im Spiel erfahren. Nun haben die Macher des Titels angekündigt, dass in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Olivier Deriviere und Black Screen Records eine Vinyl-Edition des Soundtracks veröffentlichen wird.

Dazu heißt es: “Der Dying Light 2 Stay Human OST erscheint auf zwei einzigartigen Vinyl-Schallplatten, die das Spiel, die Geschichte und ihre Welt in all ihren Facetten widerspiegeln. Jede von ihnen enthält den einzigartigen Soundtrack, der es Musikfans ermöglicht, in die Klänge der postapokalyptischen Welt von Dying Light 2 Stay Human einzutauchen.”

“Ich freue mich sehr über diese Edition meines Dying Light 2 Stay Human Soundtracks. Auf der ersten Schallplatte folgen die Hörer der Geschichte des Hauptcharakters und seiner persönlichen Reise durch die Stadt Villedor. Wie im Spiel werden Hörer die verschiedenen Fraktionen und die schwierigen Entscheidungen, die er treffen muss, entdecken. Auf der zweiten Schallplatte geht es mehr um die Welt, ihre Umgebungen und Gefahren, aber auch um Trost und Freude trotz aller Widrigkeiten. Es wird eine großartige Reise für jeden Zuhörer und, wie ich hoffe, ein wahrer Genuss für die Spieler”, so Komponist Olivier Deriviere.

Das Album kann ab sofort zu einem Preis von 38 Euro vorbestellt werden. Die Schallplatten werden voraussichtlich am 11. Februar 2022 veröffentlicht.

Das denken wir:

Der Soundtrack kann sich auf jeden Fall hören lassen. Fans werden sich sicher über diesen Release freuen.