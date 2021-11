Dying Light 2 Stay Human: Seht euch hier das Stunt-Video des Parkour-Kollektivs Storror an

in

Techland hat zusammen mit dem Parkour-Kollektiv Storror ein Stunt-Video zu Dying Light 2 Stay Human veröffentlicht.

Der Release von Dying Light 2 Stay Human lässt zwar noch etwas auf sich warten, aber Techland gibt sich schon jetzt alle Mühe, auf das Spiel aufmerksam zu machen. Kürzlich hat das Studio beispielsweise mit dem Parkour-Kollektiv Storror zusammengearbeitet, um ein cooles Stunt-Video zu Dying Light 2 zu drehen.

Dazu heißt es: “Dieses Mal haben Techland und das Storror-Team zusammengearbeitet, um eine ungewöhnliche Kombination aus ihren erstaunlichen Fähigkeiten und einer Filmhandlung zu schaffen, die von der postapokalyptischen Welt von Dying Light 2 Stay Human inspiriert ist.”

Das Ergebnis findet ihr hier:

Hier könnt ihr euch noch ein Interview mit der Parkour-Truppe ansehen:

Dying Light 2 Stay Human erscheint am 4. Februar 2022.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Techland ist auf jeden Fall ziemlich einfallsreich was das Marketing von Dying Light 2 Stay Human betrifft. Wir sind schon gespannt, was da noch so kommt.