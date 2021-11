Fable 4 erscheint möglicherweise früher als erwartet

in

Es gibt einen neuen Hinweis darauf, dass Fable 4 früher als erwartet erscheinen könnte.

Na, freut ihr euch schon auf Fable 4? ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, was uns hier erwartet und wenn alles gut läuft, dann müsssen wir wohl nicht mehr ganz so lange auf die Veröffentlichung warten, wie viele annehmen.

Und zwar wissen wir dank eines neuen Tweets von Tom Golton, dem Lead Engineer bei Playground Games, dass sich das neue Spiel der Fable-Reihe seit vier Jahren in Entwicklung befindet.

Der Entwickler hat nämlich ein Bild mit einem Glückwunsch des Studios zu seinem vierten Jahrestag geteilt. Im selben Zug erklärte er, dass er seit seinem Eintritt an Fable arbeitet. Hier der Tweet:

Nun ist es so, dass bisher nicht bekannt war, wie lange sich Fable 4 schon in Entwicklung befindet und vier Jahre eine lange Zeit sind. Es ist also gut möglich, dass das Spiel nächstes oder übernächstes Jahr für PC und die Xbox Series X|S erscheint. Einen offiziellen Release-Zeitraum gibt es bisher aber leider noch nicht.

Übrigens: Im Juli dieses Jahres haben wir bereits darüber berichtet, dass Elder Scrolls 6 laut des Xbox-Chefs Phil Spencer noch länger auf sich warten lässt als das neue Fable. Mit anderen Worten: Fable 4 erscheint vor Elder Scrolls 6.

Das denken wir:

Gegen einen baldigen Release hätten wir nichts einzuwenden. Wir müssen schon viel zu lange auf ein neues Fable warten.

