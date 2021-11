Fans erstellen Undead Nightmare 2-Mod für Red Dead Redemption 2

in

Fans haben für das Spiel Red Dead Redemption 2 eine Undead Nightmare 2-Modifikation veröffentlicht.

Erinnert ihr euch noch an Undead Nightmare? Hier handelt es sich um ein Add-on zum Spiel Red Dead Redemption, in der es John Marston mit Zombies zu tun bekommt. So ein Add-on wünschen sich Fans von Red Dead Redemption 2 schon lange für das Spiel.

Und da Rockstar Games diesbezüglich bisher nichts angekündigt hat, haben Fans das Heft einfach selbst in die Hand genommen und eine Undead Nightmare 2-Mod namens Undead Nightmare 2 – Origins entwickelt.

Dazu heißt es: “Die Toten sind auferstanden, eine Reihe von Siedlungen sind gefallen und einige haben noch eine Chance – es liegt an dir, entweder mitzuhelfen oder sie untergehen zu lassen.”

Wie das Ganze in Aktion aussieht, das zeigt dieses Video hier:

Über diesen Link könnt ihr euch die Modifikation herunterladen.

Das denken wir:

Das ist wirklich eine coole Mod. Rockstar sollte Undead Nightmare 2 offiziell veröffentlichen.

Quelle: pcgamer.com