Gotham Knights könnte im Frühjahr 2022 erscheinen

Aktuell macht das Gerücht die Runde, dass das Spiel Gotham Knights im Frühjahr 2022 erscheinen könnte.

Im März dieses Jahres haben wir darüber berichtet, dass das Koop-Actionspiel Gotham Knights auf 2022 verschoben wurde. Ein genauer Release-Termin wurde damals nicht genannt. Nun gibt es aber einen neuen Hinweis, der darauf hindeutet, dass der Titel im Frühjahr 2022 erscheinen könnte.

Der Hinweis ist auf einer von Jin Parks Konzeptzeichnungen zu sehen. Jin Park hat das gesamte Branding übernommen und leitet die Art Direction der Kampagne für das Spiel. Auf eine seiner Konzeptzeichnungen bekommen wir das Gotham Knights-Logo mit der Aufschrift “2022 Spring” zu sehen.

Der Künstler hat schnell reagiert und das Bild bereits von seiner Seite entfernt, aber ihr wisst ja: Das Internet vergisst nie. Hier das besagte Bild:

An dieser Stelle möchte ich eerwähnen, dass dieser Release-Zeitraum nicht ofiziell verkündet wurrde. Es ist also gut möglich, dass das Spiel später erscheint. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Zu Gotham Knights heißt es: “Batman ist tot. Eine neue, weitreichende kriminelle Unterwelt hat sich in den Straßen von Gotham City ausgebreitet. Es liegt nun an der Batman-Familie; Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin, Gotham zu beschützen, Hoffnung zu ihren Einwohnern zu bringen, Disziplin zu ihren Polizisten und Furcht zu ihren Kriminellen. Löse Rätsel, die die dunkelsten Kapitel der Geschichte der Stadt verbinden und besiege berüchtigte Schurken in epischen Konfrontationen, um dich zum neuen Dunklen Ritter zu entwickeln und die Straßen vor dem Chaos zu retten.”

Das denken wir:

Noch können wir nur spekulieren. Hoffen wir einfach, dass wir nicht mehr zu lange auf den Release warten müssen.

Quelle: dsogaming.com