Holt euch Dead by Daylight und while True: learn() demnächst kostenlos

Epic Games hat angekündigt, dass demnächst die Spiele Dead by Daylight und while True: learn() kostenlos im Epic Games Store angeboten werden.

Auch in der nächsten Woche gibt es im Epic Games Store wieder kostenlose Spiele. So könnt ihr euch ab dem 2. Dezember Dead by Daylight und while True: learn() umsonst herunterladen. Das Angebot gilt dann bis zum 9. Dezember. Nachfolgend findet ihr weitere Infos zu den Spielen.

Dead by Daylight

“Dead by Daylight ist ein Multiplayer-Horrorspiel (4vs1), in dem ein Spieler die Rolle eines wilden Killers übernimmt und die anderen vier Spieler als Überlebende spielen, die versuchen, dem Killer zu entkommen sowie Gefangenschaft, Folter und Tötung zu entgehen.

Die Überlebenden spielen in der Dritte-Person-Perspektive und haben den Vorteil, einen besseren Überblick über die Situation zu haben. Der Killer spielt in der Ich-Perspektive und ist mehr auf seine Beute fokussiert.

Das Ziel der Überlebenden bei jedem Zusammentreffen ist es, dem Tötungsgebiet zu entkommen, ohne vom Killer gefangen zu werden – etwas, das sich leichter anhört, als es ist, vor allem, wenn sich die Umgebung jedes Mal, wenn du spielst, verändert.”

Zur Produktseite im Epic Games Store

while True: learn()

“while True: learn() ist ein Rätsel-/Simulationsspiel über noch rätselhaftere Dinge: maschinelles Lernen, neurale Netzwerke, Big Data und KI. Aber vor allem geht es darum, dass du deine Katze verstehst.

In diesem Spiel bist du ein Programmierer, dem zufällig aufgefallen ist, dass seine Katze extrem gut programmieren kann. Leider spricht sie nicht die Sprache der Menschen. Jetzt muss der Programmierer (sprich: du!) alles über maschinelles Lernen in Erfahrung bringen und dann mit visueller Programmierung ein Cat-to-Human-Spracherkennungssystem schaffen.”

Zur Produktseite im Epic Games Store

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Epic Games” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hier dürft ihr euch auf zwei sehr unterhaltsame Titel freuen, die euch mit Sicherheit zahlreiche Stunden unterhalten werden. Hier kann man nicht viel falsch machen.