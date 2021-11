In Battlefield 2042 kann man sich mit dem Greifhaken an Tornados hängen

in

Spieler haben herausgefunden, dass man sich in Battlefield 2042 mit dem Greifhaken an Tornados hängen kann.

Battlefield 2042 hat so seine Probleme. Das ist kein Geheimnis. Vor allem das Balancing sorgt aktuell noch für Frust auf dem Schlachtfeld. Die Entwickler sind jedoch bereits dran, die größten Probleme mit Updates zu beheben. Vermutlich wird es also auch bald nicht mehr möglich sein, sich mit einem Greifhaken an einen Tornado zu hängen.

Jep, ihr habt richtig gelesen. Das geht tatsächlich. Aber fangen wir mal etwas kleiner an. Im Spiel kann man sich an den Reauch einer Rauchgranate hängen. Hier der Beweis:

Ja und wem das noch nicht absurd genug ist, der sollte sich auch nachfolgendes Video nicht entgehen lassen. Hier zeigt ein Spieler, wie er sich zu einem Tornado außerhalb der Map zieht.

Erreicht hat er ihn jedoch nicht, denn bevor er ankam segnete er das Zeitliche. Sehenswert ist das Video aber trotzdem. Here you go:

Gefällt euch Battlefield 2042? Teilt uns eure Meinung zum Spiel in den Kommentaren mit.

Noch mehr News, infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hoffentlich können die Macher bald die schwerwiegendsten Probelem des Spiels beheben. Da sind auf jeden Fall noch einige Updates nötig, bis das Spiel sein volles Potenzial ausschöpfen kann.

Quelle: pcgamesn.com