Jemand arbeitet gerade an einem beeindruckenden Remake von GTA San Andreas

Der Reddit-Nutzer “MapEditorMaster” arbeitet gerade an einem Remake des Klassikers GTA San Andreas.

Der Start der Grand Theft Auto: The Trilogy ging ja leider ziemlich in die Hose und Fans sind enttäuscht, da die Remaster von Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City und Grand Theft Auto: San Andreas mit Performance-Problemen zu kämpfen haben und der neue Grafikstil die meisten Spieler nicht so wirklich überzeugen kann. Umso erfreulicher ist jedoch, dass der Reddit-Nutzer “MapEditorMaster” an einem Remake von GTA San Andreas arbeitet, das schon jetzt sehr cool aussieht.

Das Remake entsteht von Grund auf neu im Map Editor von Far Cry 5 und der Entwickler verspricht, dass es bald richtige Spielszenen zu sehen geben wird. Eine kleine Preview gibt es aber schon jetzt. So sieht das Ganze aktuell aus:

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass Take-Two nicht gegen dieses Projekt vorgeht. Wir werden sehen. Sollte es Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Wie findet ihr die ersten Szenen aus dem Remake? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zu GTA San Andreas haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Dieses Remake sieht sehr vielversprechend aus. Wir sind schon gespannt, wie sich dieses Projekt in den kommenden Monaten entwickelt.

Quelle: dsogaming.com