Ladet euch jetzt die Total Conversion Ashes Afterglow für Doom herunter

Ihr könnt euch ab sofort die Total-Conversion-Modifikation Ashes Afterglow für Doom herunterladen.

Heute habe ich mal wieder etwas für Fans des Klassikers Doom: die Total-Conversion-Modifikation Ashes. Entwickler Vostyok hat kürzlich die zweite Episode namens Afterglow veröffentlicht.

Hier die Story bisher: “Die Dinge in The City haben sich zum Schlimmsten entwickelt und es sieht so aus, als ob du die Stadt verlassen musst… bevor sie dich rauswerfen. Leider ist der Transport ein ganz anderes Thema. Du musst dich jedoch beeilen. Es wurden Ereignisse in Gang gesetzt, die das Schicksal der Menschheit selbst beeinflussen. Und eine mysteriöse Stimme aus der Vergangenheit kehrt zurück und verspricht, Amerika um jeden Preis neu zu erschaffen.”

Hier könnt ihr euch den Trailer zur Mod ansehen:

Was haltet ihr von dieser Mod? Sieht ziemlich cool aus, oder?

Über diesen Link könnt ihr euch Ashes Afterglow herunterladen.

Das denken wir:

Diese Mod vermittelt eine tolle postapokalyptische Stimmung. Fans von Doom kommen hier voll auf ihre Kosten.

Quelle: dsogaming.com