Laika: Aged Through Blood ist ein Western-Metroidvania in einer postapokalyptischen Welt

Der Publisher Thunderful Publishing und der Entwickler Brainwash Gang haben das Metroidvania Laika: Aged Through Blood mit einem ersten Trailer angekündigt.

Laika: Aged Through Blood ist ein Western-Metroidvania, das euch auf einem Motorrad in eine postapokalyptischen Welt schickt. Es erzählt die Geschichte eines von Besatzungstruppen unterdrückten Stammes und die persönliche Geschichte einer Kojoten-Kriegerin, die versucht, zurückzuerobern, was ihr Volk verloren hat.

Zum Spiel heißt es: “Fahre, springe und kämpfe dich auf deinem vertrauenswürdigen Motorrad durch die riesige handgezeichnete Welt. Rase durch die Sandwüste und führe gefährliche Sprünge aus, schieße in Zeitlupe auf Feinde und lade deine Waffe nach, indem du einen Backflip ausfühstn! Verwende fähigkeitsbasierte Power-Ups und bestehe herausfordernde Kämpfe gegen große Bosse!”

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Spiel ansehen:

Was denkt ihr? Das Spiel sieht nicht übel aus, oder?

Das denken wir:

Der Grafikstil sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich cool aus. Hier erwartet uns ein sehr interessantes Metroidvania.