Lies of P: Seht euch hier die ersten Spielszenen aus der Alpha an

Publisher Neowiz und Entwickler Round8 Studio haben einen Gameplay-Teaser zum kommenden Souls-like Lies of P veröffentlicht.

Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir über das Souls-like Lies of P berichtet haben, aber nun könne wir euch die ersten Spielszenen präsentieren. Und zwar haben die Macher einen Gameplay-Teaser veröffentlicht, der Szenen aus der Alpha-Version zeigt.

In diesem Spiel übernehmt ihr die Rolle eines Pinocchio-Roboters. Laut den Entwicklern erzählt das Spiel die Geschichte von Pinocchio, wie wir sie noch nie gesehen haben. Dazu heißt es: “Die einst so schöne Stadt Krat ist zu einer lebendigen Hölle geworden und du musst den berühmten Mr. Geppetto finden, um das Geheimnis dessen zu lüften, was sowohl dir selbst als auch der Welt um dich herum widerfahren ist.”

Im Spiel ist es möglich, Waffen auf vielfältige Weise zu kombinieren und Teile eures Körpers zu verändern, um neue Fähigkeiten zu erlangen. So sieht das Ganze in Aktion aus:

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite von Lies of P. Einen Release-Termin gibt es leider noch immer nicht.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen sehen wirklich nicht übel aus. Hier erwartet uns ein sehr vielversprechendes Souls-like.

Quelle: dsogaming.com