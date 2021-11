Lost in Random: EA veröffentlicht Singalong-Video zu Halloween

EA Originals und Zoink Studios haben zu Halloween ein Singalong-Video mit den Charakteren aus Lost in Random veröffentlicht.

Halloween ist zwar eigentlich schon vorbei, aber ich möchte euch trotzdem das Halloween-Singalong-Video zum düsteren Adventure Lost in Random nicht vorenthalten.

Dieses ist wirklich sehr schön gemacht und vermittelt eine schaurig schöne Stimmung. Aber seht am besten selbst. Hier das Video:

Zum Spiel heißt es: “In Lost in Random begeben sich Spieler:innen gemeinsam mit der jungen Even und ihrem Begleiter Dicey auf eine Reise durch die sechs mysteriösen Reiche von Random und treten gegen die Lakaien der Königin an, um Evens Schwester Odd zu finden. Von der gruseligen Grafik, die von Tim Burton und den Laika-Filmen inspiriert wurde, und der Geschichte und den Dialogen von Ryan North – dem Eisner-Award-Preisträger für Adventure Time und Autor von The Unbeatable Squirrel Girl von Marvel Comics – bis hin zum Gameplay, das Erkundung mit brettspielartigen Taktiken verbindet: Lost in Random ist der perfekte Titel für die gruselige Jahreszeit.”

Lost in Random ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch sowie für PC über Origin und Steam erhältlich.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Das Video ist wirklich cool gemacht. Schade, dass Halloween schon wieder vorbei ist.