Men of War II wurde mit einem ersten Trailer angekündigt

in

Der Publisher 1C Entertainment und der Entwickler Best Way haben das Strategiepiel Men of War II angekündigt.

Heute habe ich mal wieder etwas für Fans von Strategiespielen. Und zwar wurde kürzlich der Titel Men of War II mit einem ersten Trailer angekündigt. Erscheinen soll das Spiel im Jahr 2022.

Wie der Vorgänger schickt euch auch Men of War II in den Zweiten Weltkrieg. Die Entwickler versprechen mehr Einheiten mit unterschiedlichen Spezialisierungen, akribische historische Genauigkeit und eine verbesserte Grafik.

Dazu heißt es: “Setze ausgeklügelte militärische Strategien ein, bereite Hinterhalte vor oder setze rohe Gewalt ein, um dein Können als größter militärischer Anführer aller Zeiten unter Beweis zu stellen. Übernimm das volle Kommando über verschiedene Rollen: von der Luft- und Panzerarmee bis hin zu Infanterie und Unterstützungseinheiten in rasanten, actiongeladenen Schlachten. Men of War II bietet bedeutende visuelle Verbesserungen, zerstörbare Umgebungen und eine fortschrittliche KI, um genau das klassische Echtzeit-Strategiespiel zu schaffen, auf das die Fans gewartet haben.”

Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Steam-Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Strategie” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Der erste Trailer macht schon mal Luft auf mehr. Hier erwartet uns ein interessantes Srategiespiel. Wer den Vorgännger mochte, der sollte sich Men of War II auf jeden Fall schon mal vormerken.