Mit Somber erwartet uns ein düsterer Action-Plattformer

Kürzlich wurde der düstere Action-Plattformer Somber mit einem ersten Teaser angekündigt.

Der Publisher You Will Get There und die Entwickler David Söderström, Mikaela Marti und Evelyn Petterson haben gerade einen Action-Plattformer in der Mache, der euch in eine düstere Welt namens Gloom schickt.

Zum Spiel heißt es: “Willkommen bei Somber, einem zutiefst rätselhaften Action-Plattformer, in dem Spieler eine schwach beleuchtete Welt namens Gloom erkunden.

Übernimm die Rolle einer freundlichen, aber tödlichen Kreatur, deren Mission es ist, jedem in Not zu helfen und die Dinge richtig zu machen!

Das Spiel bietet herausforderndes Action-Plattform-Gameplay, interessante Charaktere und eine eindringlich schöne Welt.”

Unter anderem dürft ihr euch über eine atmosphärische Spielwelt, handgezeichnete Grafiken und ein forderndes Spielprinzip freuen, das viel Präzision erfordert.

Hier könnt ihr euch einen Teaser mit ersten Spielszenen ansehen:

Einen Release-Termin gibt es leider noch nicht. Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Action” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen sehen zwar interessant aus, hauen uns aber noch nicht vom Hocker. Der Grafikstil macht aber auf jeden Fall schon mal einen guten Eindruck.