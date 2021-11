MultiVersus : Warner Bros. kündigt Spiel im Super Smash Bros.-Stil an

Warner Bros. hat kürzlich offiziell das Spiel MultiVersus angekündigt.

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Warner Bros. arbeitet tatsächlich an einem Kampfspiel im Super Smash Bros.-Stil namens Multiversus. Das Spiel wurde mittlerweile offiziell angekündigt.

Hier handelt es sich um einen kostenloses Plattformkampfspiel, in dem ihr euch mit oder gegen eure Freunde verbünden könnt. Zur Wahl stehen einige der berühmtesten Charaktere der Welt. Mit dabei sind unter anderem Batman, Shaggy, Superman, Bugs Bunny und mehr.

Ihr dürft euch auf Crossplay-Unterstützung, einen dedizierten serverbasierten Rollback-Netzcode, Saisons mit neuen Inhaltene und einen sich laufend erweiternden Cast freuen.

“Mit MultiVersus entwickeln wir ein ganz eigenes kompetitives Spiel, in dem sich die Gamer auf einen breit gefächerten Cast aus verschiedenen beliebten WarnerMedia-Marken freuen können”, sagt David Haddad, Präsident von Warner Bros. Games. “Gemeinsam mit dem talentierten Team von Player First Games schaffen wir ein Free-to-Play Online-Kampfspiel mit unzähligen legendären Charakteren, die die Fans kennen und lieben, von Wonder Woman und Bugs Bunny bis zu Shaggy und Arya aus Game of Thrones. Und das ist erst der Anfang, denn wir wollen das Spiel langfristig mit kommenden Saisons und Inhalten unterstützen.“



“MultiVersus ist für unser Team bei Player First Games ein Traumprojekt und wir freuen uns sehr, das Spiel offiziell zu enthüllen“, sagt Tony Huynh, CEO und Mitgründer von Player First Games. “Wir haben MultiVersus von Anfang an als kooperatives, soziales Spiel entwickelt, in dem Teamwork und Strategie großgeschrieben werden. Außerdem wollen wir durch dedizierten serverbasierten Rollback-Netzcode ein erstklassiges Online-Spielerlebnis liefern, damit Freunde und Rivalen sich mit unserem vielseitigen Cast an Charakteren reibungslos miteinander messen können.“

In diesem Video bekommt ihr die ersten Szenen aus dem Spiel zu sehen:

Was haltet ihr von MultiVersus? Lasst es uns in den kommentaren wissen.

Über diesen Link gelangt ihr auf die Seite des verantwortlichen Studios Player First Games.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Fighting” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen sehen ziemlich cool aus. Wer auf Spiele wie Super Smash Bros. steht, der sollte sich diesen Titel auf jeden Fall vormerken.