Myth of Empires: Der Steam Early Access startet in wenigen Tagen

Der Publisher Antiidelay und das Studio Angela Game haben angekündigt, dass der Steam Early Access schon bald beginnt.

Falls ihr das Open-World-Sandbox-Spiel Myth of Empires ausprobieren wollt, dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Der Steam Early Access startet am 18. November.

Die Entwickler versprechen eine gigantische Open World, die an den asiatischen Kontinent angelehnt und in einen an historischen Begebenheiten orientierten Kontext eingebettet ist. Abgesehen davon dürft ihr euch auf Raytracing und DLSS freuen. Mit anderen Worten: Das Spiel sieht ziemlichg tu aus.

Ziel des Spiels ist es, mithilfe von Gilden und Allianzen “Counties”, wie die PvE- und PvP-Server genannt werden, zu erobern und so ganz Asien beziehungsweise den Hauptserver zu einigen.

Hier könnt ihr euch einen Trailer ansehen, der zeigt, was der Early Access zu bieten hat:

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Der neue Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Hier erwartet uns ein vielversprechender Open-World-Titel.