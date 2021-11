Neuer Steam-Rekord: 27 Millionen gleichzeitige Benutzer

Steam hat mit 27 Millionen gleichzeitigen Benutzern einen neuen Rekord gebrochen.

Im Januar dieses Jahres berichteten wir darüber, dass Steam mit über 25 Millionen gleichzeitigen Spielern einen neuen Rekord aufgestellt hatte. Mittlerweile wurde dieser Rekord gebrochen.

So durchbrach Steam nun die 27-Millionen-Marke. Mittlerweile liegt der Rekord sogar schon bei etwas über 27,1 Millionen. Hier der Tweet des Twitter-Accounts “SteamDB” zum neuen Rekord:

Vermutlich hängt der neue Rekord mit der anhaltenden Corona-Pandemie und der Veröffentlichung von neuen Spielen wie Call of Duty: Vanguard und Battlefield 2042 zusammen. Mal sehen, wann der nächste Rekord erreicht wird. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Noch mehr News, infos und Videos zum Thema “Steam” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Steam war in den vergangenen Jahren äußerst erfolgreich. Wir sind schon gespannt, was uns in Zukunft noch so alles auf der Plattform erwartet.

Quelle: pcgamesn.com