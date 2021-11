Outriders: Das kostenlose Update “New Horizon” ist da

in

Der Publisher Square Enix und der Entwickler People Can Fly haben das kostenlose Update “New Horizon” veröffentlicht.

In letzter Zeit war es relativ still rund um den Third-Person-Koop-Shooter Outriders aber heute wurde ein neues kostenloses Update mit dem Titel “New Horizon” veröffentlicht. Dieses Update bringt neben neuen Expeditionen auch ein neues Transmog-System und einige einige Balance-Änderungen ins Spiel.

Jon Brooke, Co-Head of Studio bei Square Enix External Studios, dazu: “Wir haben hart daran gearbeitet, das Outriders-Erlebnis zu verbessern und mit dem kostenlosen ‘New Horizon’-Update haben wir den Großteil des Spielerfeedbacks vor unserer großen Erweiterung 2022 – Worldslayer – verbessert und berücksichtigt. Es gibt also keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um deine Reise durch Enoch in der jetzt ultimativen Version von Outriders zu beginnen, neu zu starten oder fortzusetzen.”

Mit anderen Worten: Für Spieler von Outriders gibt es endlich wieder etwas zu tun. Ein Video zu den neuen Inhalten könnt ihr euch hier ansehen:

Spielt ihr noch Outriders? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Outriders haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wer auf Third-Person-Koop-Shooter steht, der sollte Outriders auf jeden Fall ausprobieren. Cool, dass wir uns endlich auf neue Inhalte freuen dürfen.