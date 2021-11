Overwatch: Neuer Comic enthüllt Details zur Namensänderung von Cole Cassidy

in

In einem neuen Comic zum Spiel Overwatch erfahren wir mehr Details zur Namensänderung von Cole Cassidy.

Wir berichteten ja bereits darüber, dass Blizzard den Overwatch-Helden Jesse McCree in Cole Cassidy umbenannt hat, da der Charakter nach dem gleichnamigen Overwatch-Entwickler benannt wurde, der im Zusammenhang mit dem Sexismus-Skandal bei Blizzard steht.

Eine Erklärung im Spiel für die Änderung gibt es bisher nicht, aber es scheint, dass sich das mit einer neuen Serie von Dark Horse Comics ändern wird. Die Rede ist von Overwatch: New Blood.

Hier handelt es sich um eine fünfteilige digitale limitierte Serie des Comicautoren Ray Fawkes mit Kunstwerken von Irene Koh. Die Serie wird anscheinend an die dieswöchige Cassidy’s New Blood Challenge anknüpfen, die ab heute in Overwatch beginnt.

Die Ankündigung der Challenge, die Dark Horse Comics geteilt hat, findet ihr hier:

Bisher hat Dark Horse noch keinen Veröffentlichungstermin für die erste Ausgabe von Overwatch: New Blood bekannt gegeben.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, was sich Blizzard und Dark Horse Comics so für Cole Cassidy einfallen haben lassen.

Quelle: comicbook.com