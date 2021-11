Power Rangers: Battle For The Grid – Poisandra gibt sich die Ehre

in

Das Studio nWay hat kürzlich Poisandra für das Spiel Power Rangers: Battle For The Grid vorgestellt.

Falls ihr Power Rangers: Battle For The Grid zockt, dann dürft ihr euch demnächst auf die neue Kämpferin Poisandra freuen, die am 16. November erscheint.

Die 65 Millionen Jahre alte Poisandra vernichtet ihre Gegner mit Bonbon-Sprengfallen und einer herzförmigen Lanze. Dazu heißt es: “Obwohl sie nicht wirklich böse sind, haben Poisandra und ihr gleichaltriger Ehemann Sledge möglicherweise zum Aussterben der Dinosaurier beigetragen. Aber als rücksichtslose Söldner sind sie den Rangers mehrmals über den Weg gelaufen. Wenn es schwierig wird, kann Poisandra sogar Sledge hinzuziehen, um ihr Luft zum Atmen zu geben oder einen strafenden Tag-Team-Streik zu entfesseln.”

Hier seht ihr Poisandra in Aktion:

Das denken wir:

Poisandra hat ein paar ziemlich abgefahrene Moves auf Lager. Wir sind schon gespannt, wie sie sich so in der Arena schlägt.