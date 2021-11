PUBG: Battlegrounds – Update 15.1 verwandelt Vikendi in ein Winterwunderland

in

Krafton hat kürzlich das Update 15.1 für den Battle-Royale-Shooter PUBG: Battlegrounds vorgestellt.

Auch in PUBG: Battlegrounds wird Weihnachten gefeiert. Das Update 15.1 bringt nämlich Festtagsstimmung nach Vikendi. Die wichtigsten Gebiete der Karte werden als Winterwunderland dekoriert, darunter das Dinoland, die Burg und das Weingut.

Abgesehen davon dürft ihr euch auf ein Mountain Bike als neues Fahrzeug, eine neue Ranglistensaison, Verbesserungen an Sanhok, und eine angepasste Kartenrotation freuen. Das Update erscheint am 1. Dezember für PC sowie am 9. Dezember für Konsolen.

Nachfolgend findet ihr alle neuen Inhalte:

Abseits der Pfade mit dem neuen Mountain Bike: Mit dem Start von Update 15.1 sind Mountain Bikes auf allen Karten in normalen Matches verfügbar. Sie können vor allem in den Randgebieten der Karten zusammengeklappt als Beute gefunden werden. Im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen hat das Mountain Bike keinen Motor, wodurch sich Spieler nahezu geräuschlos und heimlich über die Karte bewegen und so Konflikte vermeiden oder Feinde überraschen können. Darüber hinaus können Spieler mit dem Mountain Bike sprinten, springen und Wheelies vollführen, was es zu einem der dynamischsten Fahrzeuge im Spiel macht.



Vikendi ersetzt mit 15.1 die Karte Paramo in normalen Matches. In Ranglistenspielen hingegen wird Paramo entfernt. Die neue Kartenrotation für Matches sieht wie folgt aus:

Das denken wir:

Das Update bringt einige interessante Inhalte ins Spiel. Wir sind schon gespannt, wie die Neuerungen von Sanhok bei der Community ankommen.