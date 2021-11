PUBG: Krafton gibt Details für die PUBG Global Championship 2021 bekannt

Krafton hat kürzlich Details zur bevorstehenden PUBG Global Championship 2021 veröffentlicht.

Demnächst beginnt mit der PUBG Global Championship 2021 das letzte PUBG Esports-Event des Jahres und dazu hat Krafton nun weitere Details veröffentlicht. Dieses Event wird den Gesamtsieger der PUBG Esports-Saison 2021 krönen.

Hier handelt es sich um ein globales LAN/Online-Hybrid-Turnier, bei dem 32 der weltbesten professionellen PUBG-Esports-Teams um einen Teil des Preispools in Höhe von 2 Millionen US-Dollar kämpfen.

Dazu heißt es: “Die PGC 2021 findet vom 19. November bis zum 19. Dezember statt, wobei Teams aus Amerika, Europa, Asien und APAC in wöchentlichen Showdowns um Preisgelder kämpfen. Das Turnier wird zum größten Teil offline im Paradise City Plaza in Incheon, Südkorea, ausgetragen. Die Teams aus China verbleiben in ihrer Heimatregion und nehmen online an dem Turnier teil.”

Hier der Zeitplan:

Platzierungsspiele: 19.-21. November

Wöchentliche Survival/Final Matches:23.-28. November

Wöchentliche Survival/Final Matches: 29. November – 5. Dezember

Wöchentliche Survival/Final Matches: 6.-12. Dezember

Grand Finals: 16.-19. Dezember

Zu den Preisgeldern für die Teams, die sich nach der endgültigen Turnierplatzierung richten, umfasst der 2-Millionen-Dollar-Preispool für den PGC 2021 Folgendes:

Gewinner der wöchentlichen Serie: 30.000 US-Dollar

Kill-Leader: 10.000 US-Dollar

All-PGC-Team: 20.000 US-Dollar (5.000 US-Dollar pro Spieler x 4 Spieler)

Insane Squad: 20.000 US-Dollar

Mit anderen Worten: Diee Teilnahme lohnt sich auf jeden Fall. Weitere Informationen zu PUBG Esports findet ihr auf der PUBG Esports Website

Noch mehr News und Videos zu PUBG hhaben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein interessantes eSports-Event und wir sind schon sehr gespannt, welches Team sich durchsetzen kann.