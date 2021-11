PUBG: New State ist ab heute weltweit verfügbar

Krafton hat das Spiel PUBG: New State heute weltweit veröffentlicht.

Wer auf Battle Royale steht, der darf sich freuen, denn heute wurde PUBG: New State weltweit veröffentlicht. Zuvor haben wir bereits darüber berichtet, dass das Spiel 50 Millionen Vorregistrierungen auf iOS und Android überschritten hat.

Zum Start des Spiels erwarten euch drei verschiedene Spielmodi, darunter Battle Royale (verfügbar auf der futuristischen Karte Troi und dem PUBG-Franchise-Liebling Erangel), 4v4 Deathmatch und das Trainingsgelände, auf dem ihr eure Fähigkeiten verbessern könnt.

“PUBG: New State war und ist für das Team von PUBG Studios eine Herzensangelegenheit. Wir könnten unseren weltweiten Fans nicht dankbarer sein, die seit der Ankündigung immer wieder ihre Begeisterung und Unterstützung für das Spiel gezeigt haben”, so Minkyu Park, Executive Producer des Free-to-Play-Spiels.

“Wir sind zuversichtlich, dass wir die hohen Erwartungen unserer Spieler erfüllen, indem wir ein Battle-Royale-Spielerlebnis der nächsten Generation auf das Handy bringen, das bisher nur auf dem PC und den Konsolen zu finden war. Wir sind entschlossen, sicherzustellen, dass es für die nächsten Jahre das beste mobile Spielerlebnis sein wird.”

Übrigens feiern die Macher den Start mit der “Play With Friends”-Kampagne. Wer sich vom 15. bis zum 21. November täglich in das Spiel einloggt und am “Play With Friends”-Event teilnimmt, hat die Chance, das Ingame-Emote #NewStateStyle und eine Chicken Medal zu gewinnen. Damit könnt ihr Gegenstände im Ingame-Shop eintauschen. Abgesehen davon wird auch ein Dance Battle Eventmit dem Ingame-Emote “Got #NewStateStyle” veranstaltet, bei dem ihr die Möglichkeit habt, besondere Belohnungen zu erhalten.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite zum Spiel.

Das Interesse vor dem Release war sehr groß. Wir sind nun gespannt, wie hoch die Spielerzahlen zum Start ausfallen.