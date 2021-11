Rainbow Six Extraction: Ubisoft verrät Release-Termin

in

Ubisoft hat den Release-Termin des kommenden Spiels Rainbow Six Extraction verraten.

Im Juli berichteten wir darüber, dass das Spiel Rainbow Six Extraction vom 16. September auf Januar 2022 verschoben wurde. Ein genauer Release-Termin wurde aber nicht verraten – bis jetzt.

So hat Ubisoft verkündet, dass der Titel am 20. Januar 2022 erscheint. Mit dieser Ankündigung wurde auch gleich ein neues Video veröffentlicht, in dem wir mehr über die Operatoren, die Gadgets, die Waffen und die REACT-Technologie erfahren.

Wer also wissen möchte, was das Spiel zu bieten hat, der sollte sich das Video also nicht entgehen lassen.

Im selben Zug wurden kostenlose Post-Launch-Inhalte mit zeitlich begrenzten Events und neuen Inhalten angekündigt. So dürft ihr euch beispielsweise über das sogenannte Maelstrom Protocol freuen, ein herausfordernder Endspielmodus für erfahrene Spieler, der zum Start verfügbar sein wird.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Rainbow Six Extraction haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Endlich wissen wir, wann genau das Spiel erscheint. Hoffentlich lohnt sich das Warten.

Quelle: dsogaming.com