Resident Evil 4 VR: Der Mercenaries-Modus kommt

Durch einen Leak wurde bekannt, dass Resident Evil 4 VR den Mercenaries-Modus spendiert bekommt.

Kürzlich ist ein mittlerweile entfernter Trailer zu Resident Evil 4 VR aufgetaucht, in dem verraten wird, dass im nächsten Jahr der Mercenaries-Modus für Resident Evil 4 VR als kostenloses Update nachgereicht wird.

Hier handelt es sich um einen Highscore-Modus, der auch in der GameCube-Version von Resident Evil 4 für enthalten war. In diesem Modus kann man in die virtuelle Haut verschiedener Charaktere schlüpfen. Ziel ist es, möglichst schnell so viele Gegner wie möglich zu erledigen.

Capcom hat den Modus bisher nicht offiziell angekündigt. Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Das denken wir:

Darüber werden sich Fans sicher freuen. Der Mercenaries-Modus ist sehr unterhaltsam und in VR kann man in völlig neu erleben.

Quelle: biohazardcast.com