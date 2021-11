Rogue Lords: Seht euch hier den Halloween-Trailer zum Fantasy-Rogue-like an

in

Der Publisher Nacon und die Entwickler Leikir Studio und Cyanide Studio haben einen neuen Trailer zum Spiel Rogue Lords veröffentlicht.

Passend zu Halloween wurde zum Fantasy-Rogue-like Rogue Lords ein Trailer veröffentlicht, der einen guten EIndruck davon gibt, was euch im Spiel erwartet: ein cooler Grafikstil, interessante Charaktere und ein forderndes Spielsprinzip.

Zum Spiel heißt es: “Geschwächt von der Niederlage gegen die Mächte des Guten bist du aus der Welt geflohen und hast zum Überleben Zuflucht in der Hölle gesucht. Jahrzehnte später bist du mit deinen treuesten Eleven zurückgekehrt, um dich an diesen elenden Dämonenjägern zu rächen. Aber während deiner Abwesenheit hat sich die Welt verändert. Deine Feinde sind allmächtig und eine neue Religion – Sanctua Lumen – ist sehr einflussreich geworden. Gnadenlos machen sie Jagd auf alle, die dir dienen. Um deine Herrschaft über die Welt der Menschen wieder zu festigen, musst du als Erstes deine frühere Kraft zurückgewinnen, indem du Artefakte mit legendärer Macht in Besitz nimmst.”

In diesem Titel stellt ihr ein Team aus drei Eleven zusammen. Zur Verfügung stehen Dracula, der Kopflose Reiter, die Blutige Marie, die Weiße Frau, Lilith, Hekate, Baron Samedi sowie Frankenstein und sein Monster.

Cool: Jeder Eleve hat seine eigene Geschichte, seine eigenen Fertigkeiten und sein eigenes Gameplay. Wenn ihr ihre Fertigkeiten kombiniert, dann könnt ihr verheerende Synergien schaffen. Und wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt der neue Halloween-Trailer:

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “Horror” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wer auf Rogue-likes steht und das Horror-Fantasy-Setting mag, der sollte mal einen Blick auf Rogue Lords werfen.