Seht euch heir die neuesten Spielszenen aus Bleak Faith: Forsaken an

Die Entwickler Archangel Studios haben ein neues Gameplay-Video zum kommenden Spiel Bleak Faith: Forsaken veröffentlicht.

Wir berichteten ja schon das ein oder andere Mal über das von Dark Souls inspirierte Horror-RPG Bleak Faith: Forsaken, aber in den letzten Wochen war es sehr ruhig rund um das Spiel. Nun wurde jedoch ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht.

Dieser Trailer trägt den Titel “100 Man Slayer” und zeigt den Helden dabei, wie er gegen zahlreiche fiese Monster kämpft und wenn ihr mich fragt, dann sieht das Ganze ziemlich abgefahren aus, aber überzeugt euch am besten selbst.

Hier könnt ihr euch das Video ansehen:

Zum Spiel heißt es: “Entdecke die letzten Überbleibsel der Zivilisation in dieser riesigen, unversöhnlichen und vernetzten Welt. Erfahre, was von seiner Geschichte übrig geblieben ist. Entdecken Sie Zivilisationsnester in der sich ständig erweiternden Omnistruktur. Verliere dich in einer Reise wie keine andere.”

Erscheinen soll das Spiel im vierten Quartal 2021.

