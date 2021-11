So könnt ihr Final Fantasy 7: The First Soldier auf dem PC spielen

in

Es gibt die Möglichkeit, das Smartphone-Spiel Final Fantasy 7: The First Soldier auf dem PC zu spielen.

Heute erscheint das Spiel Final Fantasy 7: The First Soldier für Android- und iOS-Smartphones, es gibt jedoch auch die Möglichkeit, den Titel auf dem PC zu spielen. Dazu benötigt man aber einen Emulator.

Die Rede ist vom NoxPlayer. Hier handelt es sich um einen Android-Emulator. Dieser Emulator ermöglicht das Ausführen von leistungsstarken und grafikreichen Handyspielen auf dem PC mit hoher Kompatibilität und Stabilität.

Natürlich müsst ihr euch das Spiel kaufen, wenn ihr es mit dem Emulator spielen möchtet. Und so könnnt ihr Final Fantasy 7: The First Soldier auf dem PC spielen:

Ladet euch den NoxPlayer herunter und installieren ihn auf eurem PC

Schließt die Google-Anmeldung ab, um auf den Play Store zugreifen zu könnnen

Sucht in der Suchleiste nach FF7FS, Final Fantasy 7 the first soldier, ff7 the first soldier, ffvii the first soldier, oderr ffviifs und installiert das Spiel

Klickt auf das Symbol von FF7FS auf eurem Startbildschirm, um das Spiel zu starten

Über diesen Link könnt ihr euch den NoxPlayer herunterladen.

Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link findet ihr Final Fantasy 7: The First Soldier im Google Play Store und hier geht es zur Produktseite des Titels im App Store von Apple.

