Star Wars: The Old Republic – Die Erweiterung Legacy of the Sith erscheint im Dezember

Electronic Arts und Bioware haben kürzlich angekündigt, dass die neue Erweiterung Legacy of the Sith im Dezember für Star Wars: The Old Republic erscheint.

Fans von Star Wars: The Old Republic dürfen sich freuen, denn mit Legacy of the Sith erscheint am 14. Dezember eine neue Erweiterung für das Rollenspiel.

Laut der Entwickler führt uns Legacy of the Sith in die dunkelsten Tiefen und entlegensten Winkel der Galaxis und ermöglicht die Auswahl eines persönlichen Kampfstils, der mehr Möglichkeiten denn je bietet. Abgesehen davon bekommen wir es mit Darth Malgus zu tun, der einen unbekannten Plan verfolgt.

Zur Erweiterung heißt es: “Die neueste Erweiterung von Star Wars: The Old Republic setzt die umfassende und dynamische Geschichte von Star Wars fort und schickt Spieler:innen auf einen Feldzug zur Sicherung eines für ihre Gruppierung wichtigen Planeten, in dessen Verlauf sie den ultimativen Plan des abtrünnigen Sith-Lords Darth Malgus aufdecken. Neben neuen Story-Inhalten und herausfordernden Missionen, die mit Freund:innen und anderen Spielenden in Angriff genommen werden können, bietet die Erweiterung eine Reihe von Verbesserungen der Spielerfahrung, darunter das neue Kampfstile-Feature mit noch mehr Optionen, sowie diverse Upgrades an der Benutzerfreundlichkeit. Die Veröffentlichung von Legacy of the Sith leitet die Feierlichkeiten zum 10. Jahrestag des Spiels ein, die das ganze Jahr 2022 über andauern werden. Im Rahmen dessen folgen neue Inhalte, Events, Updates und vieles mehr.”

Den offiziellen Livestream, in dem der Release-Termin verkündet wurde, könnt ihr euch hier ansehen:

Das Entwicklerteam hat außerdem einen Beitrag veröffentlicht, in dem ihr mehr über die Features von Legacy of the Sith erfahrt. Hier der Link dazu.

Das denken wir:

Endlich gibt es neue Inhalte für Star Wars: The Old Republic. Wir freuen uns schon sehr auf den Release.