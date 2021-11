Steam Gift Card kaufen: Das sind deine Vorteile und Möglichkeiten

in

Steam ist der größte digitale Marktplatz für PC-Spiele. Du hast die Wahl aus fast 30.000 Games, die von AAA-Blockbustern bis zu Indie-Spielen reichen. Egal, ob Grand Theft Auto oder Hades: Auf Steam findest du garantiert dein Lieblingsspiel. Kein Wunder, dass die Spieleplattform von Valve mittlerweile mehr als 125 Millionen Spieler aus über 200 Ländern zählt. Wusstest du, dass du Steam ohne Kreditkarte nutzen kannst? Du kannst auf Steam mit paysafe bezahlen oder von einem Platform wie Guthaben.de ein Steam Gutschein kaufen. Warum sich das lohnt, erfährst du in diesem Artikel.

Spieleplattformen ohne Kreditkarte nutzen

Digitale Spieleplattformen werden immer beliebter. Natürlich kannst du nach wie vor physische Medien kaufen, was aber bis auf begeisterte Sammler immer weniger Spieler tun. Viel bequemer ist es, von zu Hause aus auf ein riesiges Spieleangebot zuzugreifen. Alles was du dafür brauchst, ist eine stabile Internetverbindung und eine Kreditkarte, nicht? Falsch! Du brauchst keine Kreditkarte, was viele Gamer leider noch nicht wissen. Du kannst stattdessen Gamecards kaufen, die auch als Geschenkkarten oder Gift Cards bezeichnet werden.

Was sind Gamecards?

Gamecards sind nicht anderes als Geschenkkarten, die als digitaler Code geliefert werden. Zwei sehr bekannte Beispiele sind die Xbox Gift Card und PS Plus Gift Card, mit der du 1 Monat PS Plus mit Guthaben kaufen kannst. Natürlich gibt es auch für den Nintendo eShop eine entsprechende Gamecard. Als begeisterter PC-Spieler sind Konsolen vielleicht weniger dein Ding. Dann solltest du dir den Steam-Gutschein genauer ansehen.

Gamecards: Flexibler und bequemer als Kreditkarten

Ein großer Vorteil von Gamecards liegt darin, dass sich verschiedene Spieleplattformen ausprobieren lassen. Du kannst mit einer digitalen Geschenkkarte z. B. für dein Xbox Live-Abonnement oder PS Plus-Abonnement bezahlen. Wenn der gewählte Vorauszahlungszeitraum abläuft wird – im Gegensatz zur Kreditkarte – nicht automatisch verlängert. Das Abonnement gefällt dir nicht? Dann gibt es keinen Grund, weiterzumachen. Du musst dein Abonnement nicht einmal kündigen. Praktisch, oder?

Selbstverständlich kannst du auch eine Steam Gift Card kaufen und diese für In-Game-Gegenstände nutzen. In NBA 2k22 oder Apex Legends zum Beispiel kannst du dein Steam-Guthaben nutzen und damit Spielwährung kaufen.

Als Spielefan hast du vielleicht selbst schon einmal zu viel Geld für In-Game-Käufe ausgegeben. Mit einer Kreditkarte ist es schwierig, den Überblick über alle deine Ausgaben zu behalten. Viel einfacher klappt es mit digitalen Gift Cards.

Steam Gift Card kaufen: So klappt es

Mit einem Steam-Gutschein kannst du im Nu deine Steam-Wallet aufladen und direkt weiterspielen. Du musst dafür nicht extra in ein Geschäft gehen. Viel schneller und bequemer geht es online. Dein Steam-Gutschein ist auf Guthaben.de erhältlich.

Du wählst deinen gewünschten Aufladebetrag, gibst deine E-Mail-Adresse ein und bezahlst mit einer sicheren Zahlungsmethode (dazu gleich mehr). Sobald die Zahlung bestätigt wurde, erhältst du deinen Aufladecode per E-Mail

Steam Gift Card einlösen

Mit deinem Aufladecode kannst du dein Steam-Guthaben aufladen. Melde dich dazu in deinem Steam-Konto an. Nun gibst du deinen Code im Feld “Steam Guthabencode” ein und klickst auf “Weiter”. Dein Guthaben wird deiner Steam-Wallet hinzugefügt. Du kannst sofort weiterspielen.

Steam mit paysafe bezahlen

Auf Guthaben.de kannst du mit einer von vielen sicheren Zahlungsmethoden eine Steam Gift Card kaufen. Neben PayPal und Sofort wird paysafecard stets beliebter. Warum du Steam mit paysafe bezahlen solltest? Weil es sich um eine anonyme und sichere Zahlungsmethode handelt. Du musst dafür keine Bankdaten eingeben und kannst auch im Ausland sicher bezahlen.

Guthaben.de: Der One-Stop-Shop für digitales Guthaben

Jetzt weißt du, warum sich digitale Geschenkkarten für Spieleplattformen eignen. Du möchtest am liebsten sofort loslegen? Kein Problem! Auf Guthaben.de kannst du nicht nur eine Steam Gift Card kaufen, sondern findest auch eine große Auswahl von Gamecards. Egal, ob du also Nintendo-Fan, PlayStation-Fanatiker oder Xbox-Liebhaber bist: Kaufe heute deine Lieblings-Gamecard und spiele direkt weiter.